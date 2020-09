Maquinista fica ferido após despiste em Monchique

Um homem de 67 anos sofreu esta segunda-feira ferimentos graves depois da máquina que manobrava ter caído numa ribanceira, em Monchique.O alerta para o acidente ocorreu às 12h25. A vítima estava a trabalhar com uma máquina que faz o transporte de pedras de grandes dimensões quando resvalou numa ravina, com cerca de 20 metros, junto à EN267. O veículo capotou várias vezes até ficar imobilizado no fundo da ribanceira.Apesar da violência do despiste, quando os meios de socorro chegaram ao local o maquinista "estava consciente e fora da viatura", explicou aoAntónio Águas, segundo comandante dos Bombeiros de Monchique. A vítima foi retirada do local por uma equipa de resgate dos bombeiros e estabilizada pela médica do INEM do Barlavento. Foi depois transportada para o Hospital de Portimão.