Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marca sessão para assaltar casa de massagens em Lisboa

Homem agendou massagem mas chegou armado e levou dinheiro.

Por João Carlos Rodrigues | 01:30

Um homem armado com uma pistola assaltou um centro de massagens na avenida do Brasil, em Lisboa, na noite de domingo. Antes do crime, o assaltante tinha marcado uma sessão por telefone, o que lhe permitiu depois entrar no espaço sem levantar suspeitas.



Segundo fontes policiais, o homem telefonou por volta das 19h00, agendando um serviço com uma das massagistas para meia hora depois. Mas quando tocou à campainha e a porta abriu, entrou de rompante e atacou a primeira massagista com quem se deparou.



Apontou-lhe a arma e obrigou-a a entregar-lhe tudo o que tinha – 380 euros em dinheiro e dois telemóveis. A seguir saiu a correr, tendo a mulher e outras colegas alertado a PSP pouco depois. Foi dada uma descrição do assaltante e efetuadas buscas nas imediações, mas o homem não foi encontrado. Por se tratar de um crime com arma de fogo o caso transitou para a PJ.



PORMENORES

Segundo caso relacionado

De acordo com fontes policiais, este foi o segundo caso semelhante que ocorreu nas últimas semanas em Lisboa. Devido ao método e à descrição feita pelas vítimas, as autoridades não descartam a hipótese de se tratar do mesmo assaltante.



Prédio residencial

O centro de massagens fica localizado num prédio residencial da avenida do Brasil, mas não tem qualquer elemento identificativo no exterior. O acesso ao mesmo é feito apenas por telefone ou por clientes que já conheçam aquele espaço por visitas anteriores.