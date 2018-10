Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ameaçam taxista com pistola durante roubo em Lisboa

Condutor foi obrigado a entregar 30 euros, dois telemóveis e um tablet.

Por J.T. | 09:22

A viagem teve como ponto de partida uma rua de Odivelas e os dois jovens pediram ao taxista para os levar ao bairro Padre Cruz, em Lisboa. Só que, a meio caminho, os clientes mudaram o destino e a intenção: assaltaram o condutor, de 54 anos, que foi ameaçado com uma arma e obrigado a entregar 30 euros, dois telemóveis e um tablet.



O assalto teve lugar pelas 15h00 de quinta-feira. Minutos antes, os clientes – ambos aparentado 25 anos – apanharam o táxi.



O condutor subia a Encosta da Luz quando o pendura sacou de uma pistola e o obrigou a parar o carro junto ao cemitério. Exigiu todo o dinheiro e a vítima entregou-lhe o dinheiro que tinha no bolso da camisa.



Foi então que o outro passageiro se apoderou também dos telemóveis e do tablet que estavam acondicionados na consola central da viatura.



Os dois ladrões acabaram por fugir a pé e o taxista deslocou-se até à esquadra da PSP da Pontinha, onde acabou por pedir ajuda. A investigação do caso transitou depois para a alçada da Polícia Judiciária.