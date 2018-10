Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gangue preso após seis roubos a taxistas

PSP deteve quatro jovens após roubo violento no interior do metro de Lisboa.

Por J.C.R. | 08:53

Um roubo violento no interior do metro de Lisboa levou a PSP a deter quatro jovens que, nas últimas semanas, assaltaram vários taxistas. Os suspeitos, entre os 17 e os 19 anos, foram detidos pela PSP da Amadora na quinta-feira, poucas horas depois do último crime, no qual espancaram um homem para lhe roubar um fio de ouro.



No total, foram indiciados, para já, por oito crimes de roubo qualificado, seis deles contra taxistas. Presentes ao Tribunal de Sintra, ficaram em prisão preventiva.