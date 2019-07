Marcelo convidou Trump a visitar Portugal mas diz que nada está confirmado

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou esta segunda-feira que, em novembro do ano passado, em Paris, convidou formalmente o Presidente norte-americano a visitar Portugal, mas acrescentou que nada está confirmado."Convidei, de maneira assim mais formal e clara, em Paris, por altura do armistício, em 11 de novembro", declarou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, à saída de uma iniciativa no Centro de Congressos do Estoril.Questionado sobre em que ponto está o processo de marcação da visita, o Presidente da República respondeu: "Não há confirmação nenhuma".Marcelo Rebelo de Sousa já tinha dito no sábado à noite, em Paris, que tinha feito esse convite a Donald Trump da última vez que tinha estado na capital francesa, em novembro, adiantando que o Presidente dos Estados Unidos da América "disse logo na ocasião que estava muito interessado e disponível a visitar Portugal".Contudo, sobre uma eventual visita a realizar no final de agosto, o chefe de Estado referiu: "Não temos confirmação ainda relativamente a essa visita".O comentador de política internacional Nuno Rogeiro foi o primeiro a falar numa visita de Donald Trump em breve a Portugal, no seu programa na SIC "Leste/Oeste", no dia 07 de julho, reportando que "neste momento há uma tentativa de reservar 150 quartos num grande hotel de Lisboa para uma comitiva de Donald Trump e da mulher, Melania", para agosto, "provavelmente entre 25 e 27".Marcelo Rebelo de Sousa foi recebido por Donald Trump na Casa Branca, em Washington, no dia 27 de junho do ano passado.A seguir, em declarações à comunicação social portuguesa, questionado se convidou o Presidente norte-americano a visitar Portugal, respondeu: "Esses convites são formulados formalmente pelos canais próprios. E estes encontros não são encontros vocacionados para esse tipo de convite. Aquilo que era prioritário foi atingido"."Não era essa a finalidade do encontro. E, portanto, não pertence à natureza do objeto do encontro", acrescentou, na altura, explicando que convida os seus homólogos a visitar Portugal, "normalmente, quando assumem funções, formalmente"."Felicito e convido. Aqui, não se tratava de formular um convite específico para essa visita", reforçou.Marcelo Rebelo de Sousa foi o quarto Presidente português eleito em democracia a ser recebido na Casa Branca, em Washington, pelo chefe de Estado dos Estados Unidos da América, depois de Ramalho Eanes, em 1978 e 1983, Mário Soares, em 1987, 1989, 1992 e 1993, e Cavaco Silva, em 2011.Dos anteriores presidentes da República eleitos, apenas Jorge Sampaio - que recebeu Bill Clinton em Lisboa quando este estava a terminar o segundo mandato, no ano 2000, e depois teve como homólogo George W. Bush durante o período tenso da guerra do Iraque - não esteve na Casa Branca.Neste período de cerca de 40 anos desde as eleições presidenciais portuguesas de 1976, quase todos os chefes de Estado norte-americanos realizaram visitas oficiais a Portugal. Jimmy Carter, em junho de 1980, Ronald Reagan, em maio de 1985, Bill Clinton, entre maio e junho do ano 2000, e Barack Obama, em novembro de 2010.