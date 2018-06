Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo é o convidado especial do São João em Braga

Presidente da República inaugura estátua e circula pela avenida entre as marteladas.

Por Liliana Rodrigues | 09:57

Braga já fervilha com mais um S. João que este ano conta com um convidado especial. O Presidente da República promete animar ainda mais a noite mais longa da capital do Minho, onde todos os anos milhares de pessoas festejam mais um Santo Popular.



Marcelo Rebelo de Sousa participa hoje à tarde na abertura oficial das festividades e às 19h00 inaugura a estátua de S. João, da autoria do escultor Alberto Vieira. A escultura em granito está colocada na rotunda junto ao fundo da Avenida da Liberdade, a poucos metros onde o Presidente vai jantar, nas barraquinhas que têm sardinha assada no topo da ementa. Depois, segue-se uma noite de marteladas pela Avenida da Liberdade até assistir ao fogo de artificio.



"As cascatas estão espetaculares, como todos os anos. Venho sempre vê-las, é uma tradição bonita que, felizmente, teimam manter", comentava Maria Silva, em cima da Ponte S. João, forasteira que há muitos anos não perde um S. João em Braga. Logo ali ao lado, a par da praça da alimentação, alinham-se as vendedoras de manjericos e martelos. Os preços rondam os dois euros, consoante o tamanho. "Vende-se muito na noite da festa, já se vai vendendo mais que no ano passado, mas só os mais baratinhos", atenta Amélia, vendedora dos ícones adereços de S. João. "É melhor que nada", remata.



Não vai faltar o bailarico popular, a atuação das bandas filarmónicas e o cortejo das rusgas que sai às 22h00 do Campo das Hortas. Entre as novidades está ainda um jantar de S. João Vegan, no parque da Ponte, organizado pelo movimento cívico ‘Braga para Todos’.