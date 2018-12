Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo promulga diploma que cria Unidade de Emergência da GNR

Unidade visa prevenir e intervir em situações de acidente grave ou catástrofe.

00:39

O chefe de Estado promulgou o diploma do Governo que cria a Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR, divulgou na sexta-feira o portal da Presidência.



Marcelo Rebelo de Sousa promulgou o articulado, "chamando a atenção para a opção política subjacente ao diploma ser a do reforço do papel de uma determinada instituição, em área de intervenção sensível", e "lembrando o papel insubstituível dos bombeiros voluntários".



A criação da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR, que passa a integrar os Grupos de Intervenção de Proteção e Socorro, foi aprovada em outubro pelo Governo.



A unidade visa prevenir e intervir em situações de acidente grave ou catástrofe, como incêndios florestais, cheias, derrame de matérias perigosas e sismos.



A criação da estrutura toma por base as conclusões e recomendações dos relatórios da Comissão Técnica Independente aos incêndios de 2017.