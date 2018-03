Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marginal de Cascais volta a ser encerrada devido ao mau tempo

Proteção Civil preocupada com o aumento do nível da maré.

14:21

A Câmara de Oeiras voltou a encerrar esta sexta-feira, pelas 14h30, a Estrada Marginal entre Paço de Arcos e o Alto da Boa Viagem, no sentido Cascais-Lisboa, devido à agitação marítima, disse fonte da autarquia à agência Lusa.



Afirmando que o cenário é idêntico ao de quinta-feira, quando a Marginal foi encerrada das 12h00 às 18h30, a mesma fonte referiu que não há ainda previsão de reabertura.



A autarquia também teve de encerrar aquela via durante a madrugada desta sexta-feira, entre as 01h10 e as 06h10.



Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a chuva vai manter-se em Portugal continental pelo menos até ao final da próxima semana e o vento vai continuar forte, mas com tendência para diminuir.



Relativamente à agitação marítima, vai continuar forte no litoral a sul do Cabo Mondego com ondas de sudoeste com quatro a cinco metros, com tendência para diminuir gradualmente para os três a quatro metros e, no Algarve, para 2,5 a 3,5 metros.



O IPMA colocou sob aviso amarelo, um dos menos graves, os distritos de Aveiro, Leiria, Coimbra, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro até às 09h00 de sábado.