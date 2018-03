Temporal vira barcos no Tejo e obriga ao corte da Marginal de Cascais

Mau tempo faz estragos em Caxias, Paço de Arcos e Oeiras.

Por João C. Rodrigues | 12:22

As forte ondulação e o vento intenso arrastaram várias embarcações contra as rochas durante a noite e manhã desta quinta feira na zona de Paço de Arcos e Caxias, Oeiras. No local estão elementos da Autoridade Marítima, Proteção Civil, bombeiros e PSP.

De acordo com fonte da capitania do porto de Lisboa, "a situação deverá agravar-se nas próximas horas, altura em que está prevista a subida da maré e o aumento da intensidade do vento".



"Tal como ontem, deverá ser necessário proceder ao corte da circulação na Marginal devido às ondas que chegam à estrada", acrescentou a mesma fonte, alertando as pessoas para evitarem as zonas costeiras e não adotarem comportamentos de risco.



A próxima preia-mar acontece por volta das 15h00.