A Marinha assina esta sexta-feira, em Lisboa, o contrato para a construção da Plataforma Naval Multifuncional, também conhecido por ‘porta-drones’, que tem previsto um investimento de 162 milhões de euros, financiados no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).O concurso lançado a 19 de setembro, pelo Ministério da Defesa, foi ganho pela Damen, um estaleiro dos Países Baixos, e o prazo de execução do contrato é de 29 meses.A cerimónia desta sexta-feira, no Museu de Marinha, terá a presença da ministra da Defesa, Helena Carreiras, e do chefe do Estado-Maior da Armada, almirante Henrique Gouveia e Melo.