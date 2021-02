A Marinha pôs a lancha de fiscalização ‘Hidra’ em reparações num estaleiro privado do Seixal, o que é considerado “inconcebível” pela Comissão de Trabalhadores do Arsenal do Alfeite e pelo Sindicato dos Trabalhadores Civis das Forças Armadas e Empresas de Defesa, que lembram as dificuldades que atravessa o estaleiro público.









Contactada pelo CM, a Armada esclarece que a ‘Hidra’ “registou um problema técnico”, que “exige uma intervenção no menor tempo possível para garantir todas as condições de segurança do navio, a reposição da respetiva operacionalidade e o regresso ao dispositivo naval”.

A escolha do estaleiro deveu-se “à natureza excecional do arranjo” e à urgência. “A sua realização no Arsenal do Alfeite, perante o acervo de trabalhos já contratados e em curso, obrigaria a prazos de execução não compagináveis [...], sendo que se encontram no estaleiro outras lanchas da mesma classe em manutenção prolongada cujos prazos de conclusão importa não prejudicar”, afirma a Marinha.