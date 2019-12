Mário Centeno desbloqueia mais 200 guardas na GNR

O ministro das Finanças, Mário Centeno, desbloqueou a verba necessária para a realização de mais um curso de formação de guardas na GNR. Em despacho publicado esta quinta-feira em Diário da República, ficou a saber-se que estão autorizadas 200 vagas.

Recorde-se que, no final de novembro, foi tornado público que Mário Centeno estaria a recusar levantar a cativação à verba necessária para o curso de formação. Isto, depois de o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, ter prometido no juramento de bandeira do última ação de formação, realizada na Escola prática de Portalegre, de que até final do corrente ano existiria de certeza uma nova incorporação.

Agora, finalmente existe dinheiro para que a GNR conte com mais 200 guardas.