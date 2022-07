São mais de oito milhões de euros em mais-valias, na compra e venda do navio ‘Atlântida’, que a Autoridade Tributária diz que não foram tributadas pelo Estado português. Milhões que fugiram ao radar do Fisco e que agora levaram o Ministério Público à sede da Douro Azul, de Mário Ferreira, o patrão da TVI, e também às instalações da empresa, na Madeira, e à sede de uma outra empresa do grupo, em Malta.









