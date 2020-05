Mata a mulher com 16 facadas em Carrazeda de Ansiães

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 31.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 31.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Abel Lopes, 54 anos, surpreendeu a mulher, Maria Albertina Lopes, de 44, com o amante, junto ao Santuário de Nossa Senhora da Graça, em Carrazeda de Ansiães. Desferiu-lhe 16 golpes com uma navalha e atingiu-a na cara com uma pedra de "grandes dimensões". A vítima morreu no local e o amante ficou ferido. Sete meses após o crime, Abel Lopes foi acusado pelo Ministério Público de homicídio qualificado, na forma consumada, e de homicí...