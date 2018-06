Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mata amigo a tiro e apanha 12 anos de prisão

Dívida de 640 euros levou o arguido, de 72 anos, a disparar.

Por Ana Isabel Fonseca | 08:48

O Tribunal de Vila Nova Gaia não teve dúvidas de que Filipe Barbosa, de 72 anos, agiu com intenção de matar o amigo António Pereira, de 54, em outubro do ano passado.



O arguido foi, por isso, condenado esta quinta-feira a 12 anos de cadeia pelos crimes de homicídio simples e detenção de arma proibida. Ficou provado que, na origem da morte a tiro esteve, entre outros motivos, uma dívida de 640 euros que a vítima tinha para com o homicida.



Além da condenação a pena efetiva, o arguido - que está em prisão preventiva - tem ainda que pagar 300 mil euros de indemnização à mulher e às filhas da vítima.



"A distância a que disparou (cerca de dois metros) e a zona que atingiu (tórax) levaram a que o tribunal considerasse que o arguido agiu com intenção de matar", referiu a juíza presidente.



O homicídio ocorreu a 16 de outubro de 2017, na rua da Devesa, em Oliveira do Douro. Filipe teve uma primeira discussão com a vítima num café e foi para casa.



Já na residência, viu que António estava na rua e decidiu ir a um anexo buscar um revólver de calibre .32, que usou para depois atingir a vítima. O arguido alegou que se envolveu em agressões com a vítima antes do crime, mas tal não ficou provado no julgamento.



"Um fator importante é que o senhor estava no interior da casa. Teve hipótese de arrepiar caminho e não ir para o exterior", considerou a magistrada.



O advogado do arguido, Paulo Fraga, afirmou que ainda não sabe se irá recorrer.