O homicídio de Diogo Cruz nunca deixou dúvidas quanto ao autor. A mãe, Maria Odete Ramos, matou-o com várias facadas à frente de, pelo menos, três vizinhos do prédio onde viviam no Vale da Amoreira, Moita. Foi presa em flagrante e na quarta-feira confessou o crime na primeira sessão do julgamento, no Tribunal de Almada.









Ver comentários