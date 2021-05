Atirador mata homem e fere outro em Montemor-o-Velho

Um indivíduo matou um homem e feriu outro em Meãs do Campo, em Montemor-o-Velho, ao final da tarde desta sexta-feira. O suspeito, que esteve barricado na própria habitação, entregou-se às autoridades policiais ao início da noite. O homem, que fez os disparos, terá entre 50 e 60 anos, apurou ojunto de um vizinho.A vítima será um ex-taxista já reformado que se encontrava no interior de uma viatura estacionada junto à casa do suspeito. O ferido, que circulava na via pública, foi baleado num braço e foi entretanto transportado para o Hospital Universitário de Coimbra."É um homem tranquilo que ao contrário da família falava pouco e aparecia pouco", disse aoum vizinho do suspeito, morador no centro de Meãs, junto à igreja paroquial da localidade do distrito de Coimbra". A mesma fonte revelou que "o homem é solteiro" e não terá um historial violento.O agressor vive com a mãe na habitação, mas em zonas separadas, uma vez que mantinham uma relação conflituosa.O alerta às autoridades foi dado pelas 18h55. E para o local foram enviados oito operacionais, apoiados por quatro viaturas, dos Bombeiros de Montemor-o-Velho e a ambulância da Cruz Vermelha.A GNR está a reforçar os meios no local e a aumentar o perímetro de segurança, assim como a PJ.Em atualização