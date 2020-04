Mata ‘pai’ à pedrada e despe corpo na rua

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 16.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Paulo Lobo, de 47 anos, foi acusado pelo Ministério Público do homicídio de Amadeu Vieira, de 65, ocorrido em outubro do ano passado no Miratejo, Seixal.Perseguiu, agrediu e matou, com murros, pontapés e pedradas na cabeça, o homem a quem tratou por ‘pai’, uma vez que foi criado em casa da vítima. Deixou o corpo despido na rua e iniciou um incêndio em casa de Amadeu, provocando 18 feridos entre os vizinhos do prédio.