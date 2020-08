Mata por estar proibido de surfar nas suas praias preferidas da Lourinhã

Agredido e proibido pelo rival de surfar nas suas praias preferidas, na Lourinhã, João Pinto, de 31 anos, passou meses a jurar vingança contra Tiago Martins, de 35, conhecido por ‘Slater’ em referência ao surfista 11 vezes campeão do mundo. Acabou por o atrair à praia do Paimogo, a 10 de julho de 2018, e golpeá-lo no peito com uma faca com 21 centímetros, matando-o.