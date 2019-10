Pessoas retidas em centro comercial e cavalo salvo por populares na Maia

A chuva intensa que se faz sentir este sábado reteve várias pessoas no parque de estacionamento do centro comercial Maia Jardim, com vários carros a ficarem submersos, no distrito do Porto.Segundo o que oconseguiu apurar, os Bombeiros da Maia estiveram no local e conseguiram posteriormente retirar todas as pessoas do interior do estabelecimento.Também junto ao Maia Jardim, um cavalo que estava num terreno alagado foi salvo por populares. As autoridades estão no local para tentar perceber quem é o dono do animal.