População deve reportar danos provocados pelo furacão Leslie às juntas de freguesias ou à Câmara

A tempestade tropical provocou 28 feridos ligeiros e 61 desalojados.

Por Lusa | 08:17

A população de Montemor-o-Velho deve reportar os danos registados na sequência da passagem do furacão Leslie nas juntas de freguesias da área de residência ou na Câmara Municipal.

"Pede-se à população que tenha sofrido danos com a passagem do furacão Leslie que comunique, com urgência, na Junta de Freguesia da área de residência ou na Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, uma relação dos danos sofridos em habitações (de 1.ª residência), indústrias, comércios, serviços e no setor agrícola", refere a Câmara.

Esta "relação dos prejuízos deverá conter a identificação, localização e uma breve descrição dos danos causados pelo furacão, um registo fotográfico (em suporte digital) e uma estimativa de custos", lê-se também.



Os elementos devem ser comunicados ainda esta segunda-feira para a que o município os possa reportar à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e ao Governo para avaliação.



A passagem do furacão Leslie por Portugal, no sábado e domingo, onde chegou como tempestade tropical, provocou 28 feridos ligeiros e 61 desalojados.



A Proteção Civil mobilizou 8.217 operacionais, que tiverem de responder a 2.495 ocorrências, sobretudo queda de árvores e de estruturas e deslizamento de terras.



O distrito mais afetado pelo Leslie foi o de Coimbra, onde a tempestade, com um "percurso muito errático", se fez sentir com maior intensidade, segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).



Na Figueira da Foz, uma rajada de vento atingiu os cerca de 176 quilómetros por hora no sábado à noite, valor mais elevado registado em Portugal, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



No domingo à noite, a Altice Portugal revelou que cerca de 50 mil clientes da rede fixa estavam com serviços afetados, na sequência da tempestade.



Já a EDP Distribuição declarou no domingo o Estado de Emergência para o distrito de Coimbra, o mais grave previsto no seu plano de atuação, e admitiu recorrer a meios internacionais para reparar os danos causados pela tempestade tropical Leslie.



Mais de 100 mil consumidores estavam sem energia elétrica na tarde de domingo.