O bebé de apenas oito meses sofreu lesões que são compatíveis com síndrome de criança abanada. Por estes factos, a ama do menino, de 38 anos, foi acusada de ofensas à integridade física. Chegou a estar três meses em prisão preventiva, depois passou para domiciliária.A arguida, que sempre negou ter abanado o menino, foi julgada no Tribunal de Aveiro e absolvida do crime.