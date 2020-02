Médica morre sozinha em casa em incêndio no Porto

Margarida Rato, de 81 anos, morreu esta quinta-feira num incêndio na casa onde vivia, na rua Pereira Reis, em Paranhos, no Porto.A idosa - psiquiatra e pedopsiquiatra - estava sozinha e terá sido vítima de inalação de monóxido de carbono. Foi encontrada na casa de banho anexa ao quarto onde deflagrou o fogo. Na habitação estava ainda um cão que foi resgatado com vida.Durante o dia, a idosa era acompanhada por uma cuidadora, que se terá ausentado durante cerca de duas horas. Foi nesse intervalo que o incêndio deflagrou, ao que oapurou, numa instalação elétrica.O alerta foi dado às 13h16. À chegada dos bombeiros, o edifício estava tomado pelas chamas. "Procedemos ao combate e ao reconhecimento e verificámos uma vítima, que foi resgatada para o rés do chão. Foram iniciadas manobras de reanimação, mas não conseguimos reverter a situação e a idosa faleceu", disse Carlos Marques, comandante dos Sapadores do Porto."O fogo terá iniciado no quarto. As chamas propagaram-se pelos barrotes e tecto falso para as outras divisões", explicou o responsável , que revelou ainda que o incêndio ficou circunscrito ao primeiro andar da casa. "Arderam o quarto, a casa de banho e a zona da caixa de escadas", acrescentou.No local, esteve também a Polícia Judiciária que recolheu indícios para apurar as causas do fogo. O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal, onde será autopsiado. A rua esteve cortada durante duas horas.