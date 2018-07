Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Médico manda matar o irmão

A herança do pai da vítima e mandante esteve na origem do crime.

09:20

Manuel Pereira Marques, o médico português de 67 anos que está acusado de ter mandado matar o irmão, Garcia Pereira Marques, em abril de 2016, no Paraná, Brasil, vai sair da cadeia para prisão domiciliária.



A libertação do emigrante português foi deferida por um juiz e deverá ser esta segunda-feira concretizada com a colocação da pulseira eletrónica ao arguido.



O genro de Garcia Marques, autor dos disparos fatais, e outra mulher, já cumprem penas pelo homicídio da vítima.



Outra coarguida espera julgamento, tal como Manuel Marques.



A herança do pai da vítima e mandante esteve na origem do crime.