Medidas de apoio para serra da Estrela e outros concelhos serão apresentadas na próxima quinta-feira, revela Governo

As medidas de apoio para os danos causados pelos incêndios na serra da Estrela e nos concelhos onde arderam, este ano, mais de 4 500 hectares ou 10% da sua área serão apresentadas na próxima quinta-feira, informou esta quinta-feira o Governo.

"Na reunião do Conselho de Ministros de hoje foram apresentados os relatórios dos prejuízos e iniciou-se a discussão de um conjunto de medidas, nas quais o Governo continuará a trabalhar até ao próximo Conselho de Ministros, que avaliará e decidirá sobre as medidas a implementar", revelou o Ministério da Coesão Territorial, em resposta à agência Lusa.

A próxima reunião do Conselho de Ministros está agendada para 15 de setembro, nas instalações do antigo Ministério do Mar, em Algés, concelho de Oeiras, distrito de Lisboa.