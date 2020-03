A 37.ª sessão de julgamento da invasão à Academia de Alcochete decorre esta sexta-feira no Tribunal de Monsanto.



Os arguidos do processo podem ver revistas as medidas de coação e sair do tribunal com Termo de Identidade e residência. Elton Camará, Aleluia, pode ficar em liberdade. Se o coletivo conseguir terminar as alegações finais esta sexta-feira, a juiz presidente conta rever as medidas de coação.

