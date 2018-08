Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Meio milhão de euros reabilitam bairro social em Leiria

Obras têm a duração de seis meses e decorrem no espaço público e nas habitações.

Por Isabel Jordão | 08:55

O Bairro Social da Integração, em Leiria, está a sofrer trabalhos de reabilitação no valor de meio milhão de euros, que visam melhorar o espaço público e as próprias habitações. O bairro foi construído há 30 anos e nunca tinha sofrido qualquer melhoramento.



As obras têm a duração de seis meses e são financiadas pela Câmara Municipal de Leiria e pela União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, em resultado de uma candidatura ao Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano.



No espaço público em redor das casas estão a ser construídos passeios e criados lugares para estacionamento de automóveis, a par da instalação de uma rede de drenagem pluvial, por forma a solucionar um dos principais problemas do bairro.



No que diz respeito às habitações, as obras incluem a remoção das coberturas - até agora constituídas por telhas com amianto -, a instalação de infraestruturas de eletricidade, água e esgotos domésticos, a reparação de caixilharias e estores, equipamentos de cozinha, sanitários e substituição de pavimentos no interior e nos pátios exteriores.



Enquanto decorrem os trabalhos, as 18 famílias estão em residências temporárias. Apenas duas famílias se mantêm no bairro, ao que tudo indica por não terem aceitado as casas de substituição propostas.



O Bairro Social da Integração situa-se na periferia da cidade de Leiria, integrando a União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes. Foi construído em 1988 e nunca tinha recebido obras de relevo, estando por isso em muito mau estado de conservação.



Este é o último bairro social de Leiria a receber obras, após as intervenções realizadas nos bairros Sá Carneiro e Cova das Faias.