Menina de 12 anos atropelada por ambulância em marcha de urgência em Leiria

Uma menina de 12 anos foi atropelada por ambulância em marcha de urgência em Leiria na tarde desta quarta-feira. A viatura dos bombeiros de Fátima levava um doente urgente para o Hospital de Leiria.

O acidente ocorreu na localidade de Loureira, em Santa Catarina da Serra, Leiria, na estrada que liga Ourém a Leiria, ao início da noite, pelas 18h59.

A tripulação da ambulância de socorro, que seguia em marcha de urgência, assistiu de imediato a menina e acionou outros meios de socorro diferenciados.

No local estiveram os bombeiros de Fátima e Leiria e Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM, do hospital de Santo André em Leiria.

Os familiares da menina que assistiram ao acidente ficaram em choque e receberam apoio de uma equipa de psicólogos do INEM do Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC).

A menina foi para urgência de Pediatria do Hospital de Santo André, em Leiria, com ferimentos considerados "muitos graves", disse fonte da GNR, que investiga a causa do acidente.

No local estiveram 12 operacionais, dos bombeiros, INEM e GNR