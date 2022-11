Uma menina de 13 anos morreu este domingo de madrugada, na sequência do despiste do carro em que viajava, em Brenha, na Figueira da Foz, pelas 03h29. A condutora, de 35 anos, é a madrasta da vítima mortal e sofreu ferimentos graves.No carro seguiam mais duas meninas, de 10 e 12 anos, e uma jovem, de 22, que sofreram ferimentos ligeiros. No local, o pai da menina que morreu ficou em estado de choque e teve de ser hospitalizado.No socorro estiveram 30 operacionais, entre Bombeiros, Cruz Vermelha, INEM, GNR e a PSP.