Menina de nove anos desaparece em Peniche

Uma menina de 9 anos desapareceu esta quinta-feira em Atouguia da Baleia, Peniche, distrito de Leiria. O pai deu por falta da criança cerca das 8h30 da manhã e foi por volta dessa altura que se deslocou ao posto da GNR de Peniche para reportar o desaparecimento.Segundo o comandante da GNR ao, o pai acredita que a criança poderá ter saído pelo próprio pé.32 operacionais apoiados por 11 veículos da GNR e bombeiros estavam às 00h27 à procura da criança após terem estado o dia todo a efetuar buscas ao local com recurso a cinco cães pisteiros que retomam os trabalhos esta sexta-feira.A GNR e Bombeiros vão continuar as buscas ao longo desta noite.Para já não há cenário de crime, mas visto que todas as hipóteses estão em cima da mesa, a Polícia Judiciária foi alertada para a situação.