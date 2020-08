Menina de quatro anos queimada com ferro de engomar em Barcelos

Uma menina de apenas quatro anos sofreu queimaduras na cara e num braço com um ferro de engomar.O acidente aconteceu no domingo à noite, na casa da família, em Lama, Barcelos. Apesar das lesões terem sido ligeiras, a criança foi levada para o Hospital de Braga.O acidente ocorreu quando a criança bateu no ferro de engomar que era utilizado pela mãe. No espaço de uma semana, este foi o quarto acidente doméstico com crianças no distrito.