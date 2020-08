Uma menina de quatro anos sofreu queimaduras no rosto e num braço, provocadas por um ferro de engomar. A situação ocorreu em casa da família, em Lama, Barcelos, no domingo à noite.Os bombeiros de Barcelos foram chamados ao local, assim como a equipa médica da VMER do Hospital de Barcelos.A criança foi avaliada no local pela equipa médica, que confirmou tratar-se de lesões superficiais. A menina foi levada ao hospital de Braga para ser avaliada em dermatologia.