Menina de seis anos queimada com leite a ferver em Gondomar

Uma menina, de seis anos, sofreu queimaduras nas pernas, ontem de manhã, ao ser atingida com leite quente. Tudo aconteceu pelas 11h20, na rua de Vila Verde, em Fânzeres, no concelho de Gondomar. As circunstâncias em que o incidente aconteceu estão ainda por apurar.O alerta foi dado para os Bombeiros Voluntários de S. Pedro da Cova, que se deslocaram para o local com uma ambulância e dois operacionais.A criança foi assistida, estabilizada no local e transportada para o Hospital de S. João, no Porto. Ao que o Correio da Manhã conseguiu apurar, os ferimentos - causados pelo leite a ferver - foram considerados ligeiros.