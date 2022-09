Um menino, de 10 anos, ficou ferido, esta sexta-feira, depois de ter sido atropelado por um carro enquanto aguardava a chegada do autocarro escolar, na EN205, em Ucha, Barcelos.A criança foi assistida e estabilizada no local e transportada com ferimentos leves para o Hospital de Braga.A GNR tomou conta da ocorrência. A população queixa-se da falta de passeios, lombas ou semáforos no local do acidente.