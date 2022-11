Criança esmagada pelo trator do avô

Um menino de dois anos morreu este sábado atropelado por um trator que era conduzido pelo avô, na localidade de Valverde da Festosa, no concelho de Mirandela.Segundo oapurou, Afonso Silva seguia sentado no pára-lamas do veículo agrícola quando caiu, tendo sido depois colhido por uma roda. O alerta foi dado às 12h10. O acidente aconteceu no acesso à garagem da habitação da família, depois do regresso do avô e neto dos campos agrícolas.O helicóptero do INEM de Macedo de Cavaleiros ainda foi acionado, mas acabou por não ser utilizado. O acidente provocou enorme choque não só na família dos envolvidos na tragédia, que recebeu apoio psicológico, mas também em toda a aldeia. A GNR investiga as causas do atropelamento.