Predador do Facebook atrai crianças para vídeos pornográficos

Homem de 43 anos ameaçou divulgar fotos íntimas da menor e gravou vídeos da menina em poses sexuais.

Por Francisco Manuel | 01:30

O predador criou um perfil falso no Facebook e depois de seduzir a menor de 13 anos conseguiu convencê-la a enviar fotos íntimas. Mas o emigrante na Bélgica não estava satisfeito. Obrigou a vítima a fazer filmes pornográficos sob as suas orientações. Para isso fez chantagem. Ameaçou publicar em sites pornográficos as fotos que a jovem lhe tinha enviado quando se conheceram em 2016. O predador, natural de Penafiel, foi detido na quinta-feira, pela Polícia Judiciária de Aveiro, quando regressava a Portugal para passar uns dias de férias.



Sem nunca contactar pessoalmente com a menina - agora com 15 anos - o encarregado da construção civil, de 43 anos, dizia ser um jovem e que estava apaixonado por ela. Tudo começou em finais de 2016. A menor recusou fazer os filmes, mas, perante a ameaça de ver as suas fotos sem roupa divulgadas na internet, cedeu à chantagem do predador sexual. Durante quase dois anos sofreu em silêncio, sem coragem para denunciar o que se passava.



Só recentemente, já em desespero por perceber que esta chantagem não iria terminar, a menina ganhou coragem e contou aos pais aquilo que se estava a passar. Foi esta denúncia que levou a Polícia Judiciária a investigar. O predador foi identificado e localizado. Os inspetores descobriram que o emigrante viajava com frequência até à sua residência em Penafiel e na quinta-feira surpreenderam-no pouco depois dele chegar a Portugal.



Os inspetores da PJ fizeram buscas à residência e apreenderam o telemóvel em que o predador sexual guardava os filmes desta vítima, mas no qual também estavam armazenados vídeos de pelo menos dez outras jovens raparigas. O suspeito está indiciado dos crimes de violação, abuso sexual de crianças e pornografia de menores.



Ficou em liberdade, mas não se pode ausentar do País.



PORMENORES

Perícias

A PJ vai agora efetuar perícias ao telemóvel do suspeito. O objetivo é verificar se as menores , pelo menos dez, que aparecem em vários filmes, são vítimas deste predador ou se são ficheiros de conteúdo pornográfico tirados na internet.



Método

Usando um perfil falso, sob a identificação de um adolescente, o emigrante conheceu a vítima, sem nunca mostrar a cara. Conversavam através dos chats e era assim que o predador convenceu a vítima a fazer sessões de sexo ao vivo, que ele gravava no telemóvel.