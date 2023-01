Um jovem, de 14 anos, foi esfaqueado nas costas por um outro rapaz, de 17, na rua D. António Ferreira Gomes, em Ermesinde, esta quinta-feira à tarde.O alerta foi dado por populares que chamaram as autoridades. Quando chegou ao local, a PSP encontrou a vítima a ser assistida pelos bombeiros e pelo INEM. Junto ao ferido, foi apreendida a faca de cozinha, alegadamente usada no crime.O suposto agressor foi intercetado e detido numa artéria próxima do local do crime. Vai ser presente a tribunal.