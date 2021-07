Um jovem de 17 anos ficou gravemente ferido na sequência de um embate entre a bicicleta que conduzia e um automóvel, ao final da tarde desta quarta-feira, em Carreira, Barcelos.

O alerta foi dado pelas 19h20. O menor foi assistido no local pelos Bombeiros de Viatodos e pela equipa médica do INEM, e depois transportado para o Hospital de São João, no Porto.

A GNR esteve no local e investiga o acidente.