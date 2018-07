Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menor julgado por matar rival à facada

Uma dívida estará na origem do crime.

Por J.T. | 08:37

Com apenas 16 anos, um rapaz, de nacionalidade brasileira planeou, com três amigos tirar a vida ao compatriota Eduardo Prado, 36 anos, à porta de um restaurante na Tapada das Mercês, em Sintra.



Após o crime – a 17 de setembro passado –, os suspeitos fugiram. O menor foi detido em Espanha, extraditado e agora acusado do crime de homicídio qualificado.



Uma dívida estará na origem do crime.



Segundo a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, o detido, juntamente com os cúmplices – ainda em parte incerta – agrediram a vítima e atacaram-na à facada.



O Ministério Público pede ainda a expulsão do detido como pena acessória, bem como a recolha de ADN.