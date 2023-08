“Dá-lhe um tiro e arruma já com isto.” A frase terá sido ouvida pela vítima, já durante a madrugada, quando estava amarrada e vendada no que pensa ser uma despensa.



A Polícia Judiciária do Porto procura agora a autora da frase - e descobrir a casa onde um jovem da Maia esteve em cativeiro - após prender uma acompanhante de luxo e dois homens, pela prática do rapto altamente violento e de vários assaltos ao jovem, conforme noticiámos na terça-feira.









