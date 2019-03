Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mentor da fuga da cadeia de Castelo Branco já tinha roubado arma à GNR

Humberto Prazeres de 26 anos espancou um militar, roubou a arma a outro e fugiu, em janeiro de 2018.

Por Miguel Curado | 10:01

Humberto Prazeres, o homem de 26 anos que em janeiro de 2018 espancou um militar do Destacamento de Trânsito da GNR de Castelo Branco, e roubou a arma a outro, foi um dos mentores da tentativa de evasão da cadeia da cidade, travada pela guarda prisional no sábado à tarde.



A cumprir 8 anos e meio de prisão por furtos e homicídio tentado, foi transferido, juntamente com Micael Leal, de 20 anos (o outro mentor da fuga frustrada), para a prisão de alta segurança de Monsanto, em Lisboa. Os dois homens, com o apoio de 8 companheiros de cela, prepararam a fuga durante semanas. Com livre acesso ao ginásio, conseguiram introduzir na camarata vários ferros, que usaram para cavar um buraco.



Além disso, sabe o CM, guardavam no espaço prisional telemóveis e um alambique artesanal de fabrico de ‘xixa’, bebida alcoólica feita nas prisões.



Na sexta-feira passada, chegou às mãos da diretora e do chefe de guardas da prisão de Castelo Branco um bilhete que sublinhava a necessidade de uma rusga urgente à camarata dos 10 homens. Mas "nada foi feito", garantiu ao CM Jorge Alves, presidente do Sindicato Nacional da Guarda Prisional. No dia seguinte, depois de receberem mais uma denúncia de barulhos vindos da camarata, os guardas prisionais agiram.



Viram um buraco tapado com um pano, que permitiria aos reclusos aceder ao muro traseiro da prisão e depois saltarem para o exterior. Além das duas transferências para Monsanto, os Serviços Prisionais espalharam os outros oito ocupantes da camarata por outras celas.