Por L.O. e J.T. | 10:54

Os serviços de vigilância do Estabelecimento Prisional de Castelo Branco detetaram no sábado à noite que os reclusos iniciaram trabalhos numa parede com vista à abertura de um buraco para uma eventual fuga.

O caso causou algum alarme na cadeia ao ponto de ter sido reforçada a segurança na ala onde está situada a camarata que na altura tinha 10 reclusos.

Fonte dos serviços prisionais confirmou ao CM o episódio mas considera "excessiva" poder dizer-se que foi uma tentativa de evasão.