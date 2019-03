Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Reclusos fazem buraco na cela para fuga à hora do FC Porto-Benfica

Guardas aperceberam-se de movimentações estranhas e travaram plano dos presos em Castelo Branco.

Por Luís Oliveira e João Tavares | 01:30

Os guardas prisionais terão evitado a fuga de uma dezena de reclusos da cadeia de Castelo Branco, sábado à noite, durante o clássico entre o FC Porto e o Benfica.



Ouviram barulho e descobriram que os presos estavam a fazer um buraco na parede de uma camarata com vista a uma eventual fuga.



Fonte oficial dos Serviços Prisionais disse ao CM que foi descoberta uma parede esburacada "até ao tijolo", mas será "excessivo pensar-se em tentativa de evasão".



O certo é que a descoberta do buraco na parede alarmou a comunidade prisional e obrigou ao reforço de segurança naquela cadeia e à transferência de alguns reclusos para outras camaratas da mesma prisão e para outro estabelecimento prisional - dois reclusos, considerados "os mentores do plano" foram para a cadeia de alta segurança de Monsanto.



A Direção-Geral dos Serviços Prisionais instaurou um inquérito para apurar responsabilidades e as circunstâncias em que entraram na cela os utensílios usados para picar a parede.



Recorde-se que, em novembro de 2013, três reclusos conseguiram fugir desta cadeia à hora do jantar.



Recluso saía para trabalhar e levar droga

Um recluso do Estabelecimento Prisional de Vale do Sousa foi apanhado na sexta-feira com haxixe.



O preso, que já estava a terminar de cumprir a pena e em regime aberto, aproveitava as vezes que saía para trabalhar para introduzir droga no organismo.



Tem 34 anos e está preso desde 2011, condenado a 13 anos. Suspeita-se que há semanas que o recluso introduzia droga na prisão, sempre da mesma forma. Está agora numa cela disciplinar.