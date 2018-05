Mergulhadores da Marinha encontraram mina russa e torpedo alemão no mar Báltico

Engenhos foram encontrados a cerca de 30 metros de profundidade.

14:35

Mergulhadores sapadores da Marinha, integrados na Força da NATO para inativação de engenhos explosivos, encontraram e destruíram no mar Báltico, na semana passada, uma mina russa e um torpedo alemão da II Guerra Mundial, foi esta terça-feira anunciado. Numa nota do Estado-Maior-General das Forças Armadas é referido que os engenhos foram encontrados pela equipa da Marinha a cerca de 30 metros de profundidade e continham, no caso da mina de fundear russa, 430 quilogramas (kg) de carga explosiva e, no caso do torpedo alemão, 500 kg de carga explosiva."Neste período, a equipa portuguesa detetou ainda outra mina russa com 115 kg de carga explosiva, a qual foi destruída através de carga colocada pelo "drone pinguin" do navio caça minas Alemão "FGS BAD BEVENSEN", no qual está embarcada", lê-se ainda no comunicado.Esta equipa de mergulhadores está a participar no exercício OPEN SPIRIT, no âmbito do qual já realizaram 25 mergulhos, a profundidades entre os 30 e os 39 metros, com temperaturas a rondar os -1 e 2ºC.A missão contribui para "a segurança da navegação e, por inerência, tem impacto direto na proteção da vida humana daqueles que diariamente navegam nestas águas".