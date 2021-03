O Tribunal da Relação de Guimarães confirmou a absolvição de Mesquita Machado, antigo presidente da Câmara de Braga, e de António Salvador, que era dono da Britalar e é presidente do SC Braga, no caso da concessão do estacionamento pago à superfície na cidade.









Os juízes conselheiros rejeitaram o recurso do procurador e consideraram que a 1ª instância fez “uma cuidada análise da prova produzida em julgamento”. Mesquita Machado e António Salvador foram julgados por prevaricação. Não ficou, no entanto, provado que a Britalar tenha sido beneficiada no concurso público.