Militar da GNR à civil que estava a caçar no mato dá alerta para festa ilegal em Silves

O Destacamento da GNR de Silves desmantelou, este sábado, uma festa ilegal de música eletrónica que decorria nas proximidades na barragem do Funcho, em Messines.A festa foi detetada por um militar da GNR, à civil, que estava a caçar e que deu o alerta. Os militares deslocaram-se de imediato ao local e acabaram com a festa, por motivos de saúde pública.Na altura foram identificadas cerca de 70 pessoas que participavam no evento e os promotores.

A GNR anunciou igualmente que deteve dois homens e uma mulher, entre os 21 e os 32 anos, por tráfico de estupefacientes, e levantou seis autos de contraordenação por consumo de estupefacientes.

Foram também apreendidas, sublinhou a GNR, "um total de 179 doses de haxixe, 13 doses de cocaína e sete doses de canábis", enquanto os organizadores da festa "foram identificados e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Silves".

A GNR mencionou ainda que a operação foi realizada pelo Destacamento Territorial de Silves contou com a participação de militares do Destacamento de Intervenção de Faro e um binómio de deteção de estupefacientes.

A situação de contingência, que vigora em Portugal continental desde 15 de setembro e se vai manter, pelo menos, até 14 de outubro, impede ajuntamentos de mais de 10 pessoas.

Prevê que os estabelecimentos comerciais só abram a partir das 10:00, "com exceções como sejam pastelarias, cafés, cabeleireiros e ginásios", e limita o horário de encerramento dos estabelecimentos até às 20:00 ou às 23:00 por decisão municipal "em função da realidade específica" em cada concelho, entre outras medidas.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão de mortos e mais de 34,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.995 pessoas dos 78.247 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.