Mostra drogas a GNR durante festival e acaba proibido de voltar a frequentar festas

O arguido, de 20 anos, estava a divertir-se ao som de música eletrónica, durante o festival Nova Era Beach Party, em junho do ano passado, na praia do Aterro, em Leça da Palmeira, quando mostrou o pacote de MDMA que tinha na mão a um grupo de militares da GNR à civil - e que pensava serem festivaleiros. Foi, de imediato, detido.Esta quarta-feira, o tribunal de Matosinhos condenou-o a um ano e quatro meses de cadeia, em pena suspensa. Durante esse período, não pode frequentar eventos musicais e de lazer em solo nacional.Outra das proibições impostas pelo coletivo de juízes ao jovem é a de não poder frequentar locais conotados com o tráfico de droga. Foi condenado por um crime de tráfico de estupefacientes de menor gravidade.De acordo com o processo, o arguido tinha em sua posse dois pacotes de MDMA. Após ter exibido um dos produtos aos militares, o festivaleiro foi alvo de uma revista e foi-lhe apreendido outro pacote, assim como uma pequena quantidade de cocaína.Tinha ainda 110 euros - quantia que o tribunal mandou ser-lhe devolvida, uma vez que não ficou provado que a mesma resultasse da venda do produto estupefaciente.A acusação dizia que o arguido tinha tentado vender a droga aos militares, mas isso não ficou provado durante a audiência de julgamento.O jovem, que aguardou o processo em liberdade, e não tem antecedentes criminais, não compareceu à leitura do acórdão por ter sido dispensado pela juíza.