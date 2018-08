Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP apreende 5 tipos de drogas e detém 24 pessoas em festival

Suspeitos, com idades entre os 19 e 59 anos, estão indiciados do crime de tráfico de estupefacientes.

Por J.T. | 09:08

Uma operação da PSP de Lisboa na Tapada da Ajuda – entre as 14h00 e as 23h00 de domingo –, no recinto do festival de música Brunch Electronik, resultou na detenção de 24 pessoas e na apreensão de cinco tipos diferentes de drogas.



Os suspeitos, com idades entre os 19 e 59 anos, estão agora indiciados do crime de tráfico de estupefacientes.



A PSP apreendeu cocaína (23 doses), ecstasy (208), haxixe (195), liamba (9) e ainda metanfetaminas e anfetaminas (55).



A PSP levantou ainda três autos de contraordenação.