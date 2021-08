Militar da GNR agredido em confrontos entre grupos rivais na Feira

Um jovem, de 22 anos, foi detido pela GNR, esta madrugada de sexta-feira, em Lourosa, por ter agredido um guarda, na sequência de confrontos entre grupos rivais.O detido desferiu um soco no rosto do agente quando a autoridade interveio para evitar os confrontos.Os jovens, moradores na Feira, Fiães, Lourosa e Paços de Brandão, envolveram-se em agressões junto ao Bar Imperador, na Avenida Principal, em Lourosa.A GNR de Lourosa, Canedo e Feira foram mobilizados para o local. Os bombeiros de Lourosa também foram mobilizados.O detido foi notificado para comparecer, esta manhã, perante um juíz de instrução criminal do tribunal da Feira.O guarda foi levado para o hospital da Feira.