Um grupo de militares da GNR foi agredido na noite de sexta-feira num bar, em Tomar.Um dos militares ficou gravemente ferido com cortes na cara e teve de ser hospitalizado. Tudo começou quando um homem que estava no bar reconheceu uma militar da GNR e acabou por atacá-la sem qualquer razão aparente.Um outro militar que estava no grupo tentou socorrer a vítima e foi agredido com um copo. O homem ficou com ferimentos graves na cara e teve de ser levado para o hospital.